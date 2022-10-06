Экономист Янчуков: сейчас подходящее время для покупки недвижимости | 360°

Общество 06 октября 2022, 19:51 Поделиться Telegram

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Viber Экономист Янчуков: сейчас подходящее время для покупки недвижимости

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Экономист Сергей Янчуков посоветовал россиянам, которые планируют покупку недвижимости, сделать это сейчас. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

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По данным сайта «Экономика сегодня», последние два года цены на жилье активно росли. Но теперь есть возможность приобрести недвижимость на выгодных условиях. Девелоперы начали делать скидки для увеличения спроса, заключил эксперт.

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