Экономист Янчуков: сейчас подходящее время для покупки недвижимости | 360°

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Экономист Янчуков: сейчас подходящее время для покупки недвижимости

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Экономист Сергей Янчуков посоветовал россиянам, которые планируют покупку недвижимости, сделать это сейчас. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

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По данным сайта «Экономика сегодня», последние два года цены на жилье активно росли. Но теперь есть возможность приобрести недвижимость на выгодных условиях. Девелоперы начали делать скидки для увеличения спроса, заключил эксперт.

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