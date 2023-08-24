Общество 24 августа 2023, 11:02 Экономист Иванова-Швец: региональные выплаты семьям учитывают особенности каждого субъекта РФ

Читать 360tv в

Власти субъектов России часто в виде поддержки предлагают молодым семьям такие выплаты, которые учитывают проблемные точки конкретного региона. Об этом сообщила кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, зачастую для такой поддержки характерны нематериальные выплаты. К ним относятся пособия на отдых, покупку учебников и школьной формы.

Реклама

Если же в регионе сложная ситуация с детскими садами, то местные власти предусматривают выплаты для тех, кого не могут оформить в госучреждение.