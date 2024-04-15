Общество 15 апреля 2024, 15:34 Экономист Иванкина: банки могут снизить ставки по ипотеке до понижения ключевой ставки ЦБ

Читать 360tv в

Российские банки могут снизить ипотечные ставки до понижения ключевой ставки Центробанком. Такое мнение выразила доктор экономических наук Елена Иванкина в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, подобные изменения подстегнут спрос на квартиры. Ключевая ставка в 2023 году повышалась с 7,5% до 16%, что привело к сокращению востребованности ипотеки. В текущих условиях заставить россиян взять ее может только острая потребность.

Реклама

Отмечается, что в конце марта Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых, добавила «Москва 24».