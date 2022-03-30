Экономист и политолог объяснили, как распорядились своими средствами в период санкций

Специалисты в сфере экономики и политологии рассказали Общественной службе новостей, во что они вложили свои сбережения на фоне антироссийских санкций.

Экономист Василий Колташов признался, что в первый день обвала фондового рынка он принял решение покупать акции «Газпрома». По его словам, они должны вырасти, как только рынок откроется.

«Валюту не покупал. Оставшиеся деньги положил на рублевый депозит по более комфортной ставке», — добавил Колташов.

Политолог Дмитрий Журавлев посоветовал не вкладывать сбережения в украшения или золото. Он предупредил, что это вложение может окупиться через десятки лет.

«При этом надо разбираться в вопросе и знать инфраструктуру: где потом продавать золотые украшения», — обратил внимание собеседник издания.