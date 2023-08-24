Общество 24 августа 2023, 11:01 Экономист Хрусталева: родители детей до 14 лет имеют право на неполный рабочий день

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Родители, которые воспитывают ребенка до 14 лет, имеют право на неполный рабочий день и обязательные перерывы в работе для кормления ребенка. Об этом сообщила вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, также у сотрудников с детьми есть преференции при направлении в командировку и привлечении к работе в выходные дни.

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Кроме того, семьи с детьми-инвалидами освобождаются от уплаты транспортного налога, добавила Хрусталева.