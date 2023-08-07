Общество 07 августа 2023, 14:49 Экономист Храпылина связала дефицит кадров на предприятиях с плохой организацией трудового процесса

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Недостаток рабочей силы на многих российских предприятиях связан с неправильной организацией трудового процесса. Об этом сообщила профессор экономики Любовь Храпылина в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, во многих компаниях достаточно кадров. Их дефицит чувствуется из-за проблем с производительностью, рабочая сила в таких ситуациях не задействована эффективно и рентабельно.

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Также Храпылина отметила, что для предотвращения недостатка числа сотрудников предприятиям необходимо оснастить свое производство современной техникой.