Общество 07 февраля 2024, 12:29 Экономист Храпылина: российскому производству мешает «преклонение перед чужим»

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Доктор экономических наук Любовь Храпылина заявила, что в России зачастую критикуют отечественную продукцию, отдавая предпочтение импортной. Это является главной проблемой российских производителей, отметила эксперт в беседе с «ФедералПресс».

«У нас есть никуда не уходящая беда: преклонятся перед чужим», — добавила Храпылина.

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Она рассказала, что раньше и сама имела такие убеждения. Ее мнение изменила покупка отечественного аналога зарубежного лекарства.