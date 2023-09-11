Общество 11 сентября 2023, 12:46 Экономист Храпылина: профориентация школьников должна включать посещение производств

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Уроки профориентации, которые включают в себя знакомство школьников с различными профессиями, должны включать посещение различных действующих производств. Об этом сообщила профессор экономики Любовь Храпылина в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, сейчас такие программы зачастую включают в себя только рассказы о профессиях и онлайн-презентации различных сфер занятости. Подобная тактика бесполезна, поскольку профориентация требует практического подхода.

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Храпылина также отметила, что школьники должны понимать, сколько они будут зарабатывать, трудясь в той или иной сфере.