Общество 17 апреля 2024, 15:03 Экономист Храпылина назвала потребительский спрос главным фактором ценообразования

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Цены на различные позиции в российских магазинах существенно растут. Самым главным фактором их образования остается потребительский спрос, сообщила экономист Любовь Храпылина в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, стоимость может стремительно повышаться на фоне дефицита определенного товара. Таким образом уменьшается количество желающих этот продукт купить.

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«Производителям и продавцам, на мой взгляд, надо обладать в этом плане определенными морально-нравственными, а не только экономическими категориями», — подчеркнула Храпылина.

Она также отметила, что прогнозировать стоимость товаров очень сложно. Процесс ценообразования контролирует государство.