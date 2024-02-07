Общество 07 февраля 2024, 14:10 Экономист Храпылина: молодым работникам производств нужно платить вдвое больше менеджеров

Читать 360tv в

Начинающий работник производств должен получать в два раза больше менеджера по продажам. Это поможет ему держаться за свое место и иметь мотивацию к росту, сообщила директор научно-образовательного центра социального развития, профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, чтобы молодой специалист не «сбежал в менеджеры», его изначальная зарплата должна быть вдвое больше, чем там, куда он может уйти. Для этого на предприятиях необходимо регулярно проводить анализ оплаты труда.

Реклама

«Этим всем нужно заниматься, чтобы молодежь не убегала с производства», — отметила Храпылина.