Общество 04 августа 2023, 16:40 Экономист Холод спрогнозировал рост цен на кофе после ухода с рынка брендов Jacobs

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Цены на кофе могут увеличиться после ухода с российского рынка брендов Jacobs, L’Or, Tassimo и Douwe Egberts. Об этом сообщил доктор экономических наук Леонид Холод, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, стоимость продукта повысится на фоне обновления ассортимента и перехода на локальные бренды. Кроме того, другие производители кофе могут воспользоваться ситуацией повышения спроса и поднять цены на свои товары.

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Как сообщил сайт aif.ru, компания Jacobs прекратит продажу своей продукции в России до конца года.