Общество 29 августа 2023, 17:08 Экономист Холод: Минсельхоз РФ может определить социально чувствительные направления по хлебу в связи с его подорожанием

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Министерство сельского хозяйства РФ может совместно с хлебопеками определить социально чувствительные направления по хлебу на фоне его подорожания. Об этом сообщил экономист Леонид Холод в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, бедные слои населения очень чувствительны к любому увеличению цен. На фоне значительного роста себестоимости производства следует сегрегировать товарную массу на ту, где хлебопеки будут сдерживать отпускные цены на хлеб.

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При этом экономист подчеркнул, что россияне все равно будут покупать хлеб даже при его подорожании.