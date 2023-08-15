Общество 15 августа 2023, 13:42 Экономист Хижняк рассказал, что вместе с ростом курса доллара увеличится инфляция

Читать 360tv в

Экономист, эксперт по вопросам господдержки бизнеса и промышленности, член Московской «Деловой России» Алексей Хижняк в беседе с изданием URA.RU рассказал, что вместе с ростом курса доллара увеличится и инфляция.

Повлиять на ситуацию и сдержать рост курса иностранной валюты может Центробанк РФ совместно с Минфином. Кроме того, в этом вопросе поможет устойчивая стоимость российской нефти марки Urals.

Реклама

Хижняк добавил, что росту валюты способствует спрос на доллары со стороны российских импортеров.