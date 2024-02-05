Общество 05 февраля 2024, 19:04 Экономист Хазин связал желание молодежи откладывать деторождение с инфантильностью

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Современная молодежь откладывает деторождение «на потом», молодые люди всячески пытаются избежать ответственности. Такое поведение считается инфантильным, сообщил экономист Михаил Хазин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Психология человека сильно меняется с точки зрения ответственности и понимания жизни именно с появлением детей. По мнению эксперта, откладывание пополнения в семействе является очень большой ошибкой.

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«Вся проблема современной молодежи не в том, что она по-цифровому мыслит, а в том, что она очень инфантильная. Она все проблемы откладывает на потом», — подчеркнул Хазин.