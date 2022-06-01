Экономист Хазанов предупредил о росте цен на смартфоны

Цены на смартфоны в мире будут расти из-за повышения спроса на литий, а в России к этому прибавятся проблемы с логистикой. Об этом в интервью радио Sputnik сказал промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов.

Цены на аккумуляторные батареи зависят от стоимости лития, который используется при их изготовлении. При этом литий также используется при производстве электрокаров — оно сейчас растет, так что цены на смартфоны в мире будут ползти вверх: в ближайший год произойдет подорожание гаджетов на 15-20%.

«Для нас на стоимость гаджетов повлияют еще и изменения в схемах поставок. Европейский рынок для нас закрылся, соответственно, устройства к нам будут поступать только из Китая. В ближайшие год или полтора рост цен на смартфоны в России может достигнуть 25-30% — за счет подорожания лития и проблем с логистикой», — сказал экономист.