Общество 21 августа 2023, 19:07 Экономист Хазанов посоветовал россиянам хранить сбережения как дома, так и в банке

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Россиянам следует хранить свои сбережения в наличных в разных местах. Об этом сообщил кандидат экономических наук Леонид Хазанов в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, при хранении денежных средств дома человеку не нужно опасаться банкротства банков. Однако в таких случаях нельзя исключать рисков возникновения пожара, затопления и ограбления.

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Хазанов отметил, что надежнее всего хранить сбережения и дома, и в государственных банках.