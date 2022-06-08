Экономист Гришин рассказал, какие работники должны находиться в числе первых на повышение зарплаты

Доктор экономических наук, гендиректор АО «Мосэкспертиза» Владимир Гришин считает, что в первую очередь повышать заработную плату стоит женщинам с детьми, беременным, пенсионерам, а также узким специалистам. Об этом написал «ФедералПресс».

«Зарплаты, индексации, премии должны быть в приоритете для женщин с детьми, матерей-одиночек и беременных женщин», — подчеркнул экономист.

Специалисты узкого профиля, которых трудно найти на рынке труда, также должны получать своевременные поощрения в виде премий, считает Гришин. Иначе, по его словам, их переманят компании-конкуренты.

Пенсионеры в числе первых должны стоять в очереди на индексацию, поскольку они имеют большой опыт, но небольшую пенсию. Кроме того, они не могут рассчитывать на индексацию своей пенсии.