Общество 27 июля 2023, 18:16 Экономист Григорьев заявил, что Россия может полностью заменить поставки украинского зерна

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Кандидат экономических наук Владимир Григорьев в разговоре с радиостанцией Sputnik сообщил, что Россия может полностью заменить украинское зерно, поставляя его странам Африки.

По его словам, Россия — более крупный поставщик зерна, чем Украина. А заявления о том, что прекращение действия зерновой сделки ухудшит положение африканских стран, не имеют веских на то оснований.

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Россия в Африке имеет хорошую репутацию по части реализации крупных проектов, добавил Григорьев.