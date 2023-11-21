Общество 21 ноября 2023, 13:59 Экономист Григорьев посоветовал покупать новогодние подарки в ноябре

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Кандидат экономических наук и финансовый эксперт Владимир Григорьев назвал лучшее время для покупки новогодних подарков. В беседе с Lenta.ru он посоветовал не откладывать задачу и заняться этим сейчас.

По его словам, выбор приемлемых по цене товаров уменьшится ближе к праздникам.

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«Обычно к концу года остаются наиболее дорогие позиции, потому что их реже покупают. Если человек рассчитывает на недорогие подарки, то лучше озаботиться этим заранее», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что уже через месяц ассортимент магазинов не сможет порадовать разнообразием.