Экономист Голубовский порекомендовал хранить сбережения в золоте

Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский порекомендовал россиянам хранить сбережения не в долларах и евро, а в золоте. Об этом он рассказал Lenta.ru.

«Для обычных людей, если нет желания иметь дело с долларом и евро, что совершенно справедливо, есть три варианта. Если нужны накопления на квартал или полгода, то лучше использовать накопительный рублевый счет в надежном банке. Сейчас это выгодно, потому что по рублю очень высокая ставка. Либо, если смотреть вдаль и думать о долгосрочных инвестициях, то это золото. Еще один вариант — если вы работаете на фондовом рынке, то это рублевые облигации», — сказал он.

По словам специалиста, судьба доллара и евро в России остается под вопросом. Он отметил, что банки сейчас будут очень неохотно эти вклады открывать, потому что они не смогут их инвестировать.

Голубовский также предупредил, что нет никакого смысла хранить доллары или евро дома, поскольку они будут подвержены инфляции.