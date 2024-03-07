Общество 07 марта 2024, 16:59 Экономист Головецкий: в ближайшей перспективе станет труднее брать кредиты

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Россияне, желающие взять кредит в банках, в ближайшей перспективе столкнутся с определенными трудности при его оформлении. Подробнее об этом рассказал экономист Николай Головецкий в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, это связано с ухудшением стандартов на фоне быстрого роста ипотечного кредитования. Россиянам будет труднее взять кредит даже несмотря на действие масштабных льготных программ, сообщил сайт «АБН 24».

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«Рост кредитования в течение 2024 года замедлится. И, несмотря даже на масштабные льготные программы, оказывающие искажающее влияние на кредитный рынок, гражданам России станет все труднее брать кредиты», — отметил Головецкий.