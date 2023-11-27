Общество 27 ноября 2023, 14:17 Экономист Ермолаев посоветовал установить в доме систему погодного регулирования

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Экономист Артем Ермолаев рассказал, как избежать переплат за отопление в осенне-зимний период. Поможет установка системы погодного регулирования, отметил эксперт в беседе с News.ru.

По его словам, соответствующее оборудование самостоятельно выбирает режим подачи тепла в зависимости от температуры воздуха на улице.

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«Такие „погодники“ позволяют не расходовать лишнюю энергию и экономить на коммунальных платежах. Если на улице потеплело, подача тепла сокращается», — пояснил Ермолаев.

Он также уточнил, что затраты на установку данной системы обычно окупаются в течение пяти-шести лет.