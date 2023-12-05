Общество 05 декабря 2023, 16:41 Экономист Ермилова посоветовала не покупать подарки к Новому году на кредитные деньги

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Большинство россиян в преддверии Нового года обращаются к кредитным картам, чтобы удивить своих близких ценными подарками. Такие действия несут большой риск, сообщила экономист Мария Ермилова сайту «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, деньги с кредитки не стоит брать в случае, если человек не уверен, что что с долгом удастся расплатиться в течение льготного периода.

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Многие не всегда могут оценить свою платежеспособность, это негативно отражается на дальнейшей оплате расходов по карте, сообщили «Дни.ру».