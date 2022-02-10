Экономист Дискин раскритиковал идею ограничить срок потребительских кредитов пятью годами

Госдума рассмотрит законопроект об ограничении срока потребительских кредитов до пяти лет. В эфире радиостанции «Говорит Москва» доктор экономических наук Иосиф Дискин рассказал, почему не считает это хороший идеей.

По словам Дискина, ограничение срока кредитов неизбежно увеличит процентные ставки.

«Ограничение сроков потребительских кредитов — не вполне взвешенная позиция, потому что сокращение сроков означает повышение ставки. Конечно, общая стоимость обслуживания кредита возрастает, но при этом люди должны иметь больше свободы самим выбирать, что им лучше платить: относительно понемногу с текущих доходов долга либо более короткие сроки и больше текущей выплаты. Люди теперь достаточно грамотные в большинстве своем, и я не вижу резона, почему нужно вмешиваться в эту часть», — сказал экономист.