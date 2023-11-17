Общество 17 ноября 2023, 11:53 Экономист Динатале: занятость женщин быстро выросла после окончания пандемии

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Бюро переписи населения США провело исследование о влиянии пандемии на жизнь людей. После ее окончания занятость женщин быстро выросла, рассказала главный экономист по труду в Moody’s Analytics Мариса Динатале сайту The Hill.

По словам специалиста, женщины восстановили все потерянные рабочие места после возвращения детей к очному обучению. Также на это повлияло развитие гибридного графика и удаленного формата работы.

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При этом у женщин остается меньше свободных денег для накоплений на случай экономического спада. В итоге в трудных ситуациях они все чаще чувствуют себя финансово уязвимыми, сообщил «Ридус».