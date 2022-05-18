Эксперт Чургель заявил, что к потере памяти приводят стрессы, одиночество и ковид

Экономист Анатолий Чургель считает, что потеря памяти — слишком серьезная проблема, поскольку касается не только самого человека, но и других людей. По его словам, главными провокаторами этого явления являются стрессы, одиночество и инфекции, такие как коронавирус. Об этом написала Pravda.Ru.

Эксперт считает, что многочисленные лекарственные средства способны лишь частично решить проблему, а лучшим упражнением для мозга будет нарушение привычной рутины и выход из зоны комфорта.

Например, можно начать играть на пианино или записаться на курсы в актерскую студию. При этом следует выбирать те занятия, которые несмотря на сложность, остаются лично для вас приятными и интересными.

Уже сегодня, по словам экономиста, есть самое главное лекарство от потери памяти, которое находится внутри каждого из нас. Двигательная активность, включая скандинавскую ходьбу, может укрепить мышцы, а также улучшить общий тонус организма, заключил Чургель.