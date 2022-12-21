21 декабря 2022, 13:21
Экономист Черниговский заявил, что объем контрафактного алкоголя снизится в случае запуска онлайн-продаж
Гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил о снижении продаж контрафактного алкоголя в связи с увеличением продаж напитков в онлайн-режиме.
«Онлайн-продажи, наоборот, повысят контроль за оборотом алкогольной продукции. Потому что онлайн этот контроль гораздо проще осуществить. Просто все боятся взять на себя ответственность», — сообщил Черниговский.
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Он также добавил, что технических проблем с запуском онлайн-продаж алкоголя не имеется.
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Алкоголь
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