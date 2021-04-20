Экономист Быков поддержал идею Певцова о возвращении к «пятилеткам»

Экономист и Общественный Уполномоченный по защите прав иностранных инвесторов Андрей Быков поддержал предложение актера Дмитрия Певцова о возвращении России к плановой экономике, написал сайт Infox.ru.

По его мнению, на этот вопрос можно посмотреть с двух идеологических ракурсов. Речь идет о мировоззрении самодостаточности и идеологии прибыли. В первом случае возможны две экономические модели: концентрация производства и государственная концентрация рынка. Как считает Быков, на рынке всегда присутствует хаос, а стабильность невозможна.

«В 1991 году разрушилась модель концентрации производства, которая обеспечивала наш народ всем. Чуждая России идеология прибыли навязала чуждую нам модель „свободной рыночной экономики“», — заметил специалист.

Он отметил, что сегодня наблюдается перекос в сторону частной экономики, которую не волнует, в чем нуждается народ. Быков заключил, что России нужен серьезный государственный сектор.