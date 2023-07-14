Общество 14 июля 2023, 19:06 Экономист Бунич рассказал, что цены на рис могут повыситься

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Доктор экономических наук, глава «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич заявил, что мировые цены на рис могут вырасти в два раза. Об этом написала «Газета.Ru».

Связано повышение цен, в первую очередь, с тем, что Индия ввела запрет на экспорт всех сортов данного продукта, за исключением басмати, написал kp.ru.

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Благодаря таким производителям как Таиланд и Вьетнам цены постепенно придут в норму. Эти страны смогут экспортировать больше риса, добавил экономист.