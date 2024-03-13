Общество 13 марта 2024, 18:46 Экономист Белянчикова не исключила ослабления курса рубля после выборов

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Временное ослабление курса рубля может произойти после выборов президента России. Так, курс доллара может подняться до 98 рублей, сообщила кандидат экономических наук Татьяна Белянчикова в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, определенное падение курса национальной валюты прежде всего связано с ожиданиями участников рынка и попыткой перестраховаться. При этом высока вероятность, что уже к концу месяца случится коррекция, сообщил сайт «АБН 24».

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Белянчикова отметила, что ослабление курса рубля не будет критическим при условии «отсутствия внешних шоков».