13 марта 2024, 18:46
Экономист Белянчикова не исключила ослабления курса рубля после выборов
Временное ослабление курса рубля может произойти после выборов президента России. Так, курс доллара может подняться до 98 рублей, сообщила кандидат экономических наук Татьяна Белянчикова в беседе с «Газетой.ru».
По словам эксперта, определенное падение курса национальной валюты прежде всего связано с ожиданиями участников рынка и попыткой перестраховаться. При этом высока вероятность, что уже к концу месяца случится коррекция, сообщил сайт «АБН 24».
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Белянчикова отметила, что ослабление курса рубля не будет критическим при условии «отсутствия внешних шоков».
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