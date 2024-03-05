Общество 05 марта 2024, 15:40 Экономист Беляева заявила, что уровень оплаты труда не может быть одинаковым по России

Читать 360tv в

Кандидат экономических наук Ольга Беляева в беседе с изданием «ФедералПресс» заявила, что уровень оплаты труда не может быть одинаковым по всей России. По ее словам, это зависит от многих факторов, начиная от экономической ситуации и заканчивая конкурентоспособностью региона.

Например, прожиточный минимум в Липецкой области составляет 12 826 рублей, а в Чукотском автономном округе — 40 332 рублей.

Реклама

В регионах с развитым ВПК или развитой добывающей промышленностью зарплаты должны соответствовать соотношению с прожиточным минимумом, пояснила эксперт.