Общество 06 марта 2024, 17:31 Экономист Беляева: россиянам выгоднее инвестировать доходы в депозиты, нежели делать выбор в пользу сбережений

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Кандидат экономических наук Ольга Беляева в разговоре с изданием «ФедералПресс» заявила, что на фоне высокой ключевой ставки россиянам выгоднее инвестировать деньги в банковские депозиты, нежели делать выбор в пользу сбережений.

Рост сбережений опасен тем, что может спровоцировать снижение потребительского спроса и, следовательно, повлиять на конкурентоспособность предприятий. Все это, по словам эксперта, поспособствует общему замедлению экономического роста в стране.

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Государственная власть должна уметь сохранять правильный баланс между сбережениями и потребительским спросом, добавила Беляева.