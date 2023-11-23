Общество 23 ноября 2023, 13:51 Экономист Беляева: раннее планирование новогодних подарков позволит сэкономить

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Кандидат экономических наук Ольга Беляева заявила, что раннее планирование новогодних подарков помогает контролировать затраты и находить товары со скидками. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Эксперт посоветовала выбирать презенты с учетом их важности для получателя. Нужно иметь ввиду и собственные возможности.

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«Главное — выделить сумму на подарки так, чтобы она не привела к финансовым затруднениям», — отметила специалист.

По ее словам, сюрпризом может стать вещь, сделанная своими руками. Такой способ тоже позволит избежать больших трат.