23 ноября 2023, 13:51
Экономист Беляева: раннее планирование новогодних подарков позволит сэкономить
Кандидат экономических наук Ольга Беляева заявила, что раннее планирование новогодних подарков помогает контролировать затраты и находить товары со скидками. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Эксперт посоветовала выбирать презенты с учетом их важности для получателя. Нужно иметь ввиду и собственные возможности.
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«Главное — выделить сумму на подарки так, чтобы она не привела к финансовым затруднениям», — отметила специалист.
По ее словам, сюрпризом может стать вещь, сделанная своими руками. Такой способ тоже позволит избежать больших трат.
Деньги
Новый год
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