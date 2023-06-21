Общество 21 июня 2023, 16:16 Экономист Беляев: закон о самозапрете на оформление кредитов необходимо расширить на займы

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Депутаты Госдумы этим летом могут принять закон, который установит самозапрет на оформление кредитов. Эту инициативу следует расширить и на микрозаймы, сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев радио «КП».

По словам специалиста, это закон позволит защитить россиян от мошеннических уловок и собственных пагубных пристрастий. Однако в тексте документа стоит прописать, что условия распространяются и на займы.

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Беляев подчеркнул, что для юристов кредиты и займы являются абсолютно разными понятиями.