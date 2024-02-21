Общество 21 февраля 2024, 13:05 Экономист Беляев: вкладчикам банка, у которого отозвали лицензию, начинают выплачивать деньги через две недели

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с телеканалом «Звезда» объяснил порядок действий клиентов банка, у которого отозвали лицензию. По его словам, выплаты начинаются спустя две недели после так называемого страхового случая.

Вкладчики, как правило, знают, что сумма, не превышающая 1,4 миллиона рублей, застрахована, по ней выплачиваются средства в полном объеме. Это делает Агентство по страхованию вкладов.

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«Если у вас, допустим, были средства в этом банке зачислены от какой-то крупной продажи или крупных поступлений, эти суммы застрахованы на сумму до 10 миллионов рублей», — добавил эксперт.

Ранее СМИ писали, что Центробанк РФ лишил лицензии Qiwi Банк.