Общество 06 февраля 2024, 15:33 Экономист Беляев: в долг нужно давать только ту сумму, которую не так страшно потерять

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В долг можно давать только ту сумму, с которой человек не боится расстаться окончательно. Об этом сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, чтобы себя обезопасить, лучше всего зафиксировать факт выдачи займа. Это может быть расписка с указанием всех персональных данных, заверенная у нотариуса. Дополнительным доказательством может стать чек по операции из банка.

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«Если деньги были переведены с карты на карту, то у отправителя останется на руках чек. И тут человек уже не сможет отрицать, что никаких средств он от вас не получал», — отметил Беляев.