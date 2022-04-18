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    18 апреля 2022, 17:07

    Экономист Беляев спрогнозировал смягчение санкций в банковской сфере

    Оксана Лавнюженко

    Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что ограничения, которые коснулись российских банков, будут постепенно смягчаться. Об этом написала Lenta.ru.

    «Я так думаю, что это коснется все-таки каких-то переводов за рубеж относительно физических лиц, хотя бы исходя из „гуманитарных соображений“, а Запад все время подчеркивает, что он вводит санкции против нашего руководства, наших олигархов, близких к руководству страны, и так далее, а простые люди страдать не должны. Кому-то нужны переводы за границу родственникам, кому-то нужны в туристических целях», — сказал экономист.

    Беляев также предположил, что могут быть решены вопросы с оплатой банковскими картами за рубежом. Он уточнил, что карты китайской платежной системы UnionPay работают не во всех зарубежных банках.

    «Сначала оптимистично заявляли, что 180 стран принимают эти карты, а оказалось, что это только конкретные банки, которые не повсеместно в этих странах. Я думаю, и там будут какие-то найдены решения», — резюмировал экономист.