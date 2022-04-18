Экономист Беляев спрогнозировал смягчение санкций в банковской сфере

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что ограничения, которые коснулись российских банков, будут постепенно смягчаться. Об этом написала Lenta.ru.

«Я так думаю, что это коснется все-таки каких-то переводов за рубеж относительно физических лиц, хотя бы исходя из „гуманитарных соображений“, а Запад все время подчеркивает, что он вводит санкции против нашего руководства, наших олигархов, близких к руководству страны, и так далее, а простые люди страдать не должны. Кому-то нужны переводы за границу родственникам, кому-то нужны в туристических целях», — сказал экономист.

Беляев также предположил, что могут быть решены вопросы с оплатой банковскими картами за рубежом. Он уточнил, что карты китайской платежной системы UnionPay работают не во всех зарубежных банках.

«Сначала оптимистично заявляли, что 180 стран принимают эти карты, а оказалось, что это только конкретные банки, которые не повсеместно в этих странах. Я думаю, и там будут какие-то найдены решения», — резюмировал экономист.