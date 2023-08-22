Общество 22 августа 2023, 12:04 Экономист Беляев рассказал россиянам, что нужно откладывать не менее 10% от дохода

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Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с изданием Lenta.ru посоветовал россиянам откладывать минимум 10% от своего дохода.

Причем эксперт отметил, что отложенные деньги не должны каким-то образом ущемлять привычную жизнь.

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Если вы не можете откладывать деньги самостоятельно, то можете воспользоваться банковским вкладом. Сегодня банки, по словам экономиста, предлагают неплохие процентные ставки, а сбережения в размере до 1,4 миллиона рублей можно застраховать.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате опроса выяснил, что у каждого четвертого россиянина отсутствуют сбережения.