Экономист Беляев рассказал о принципе работы финансовых пирамид

Экономист Михаил Беляев рассказал Lenta.ru, как устроены финансовые пирамиды. Он объяснил, что первые участники обычно получают какую-то прибыль, а обманутыми остаются те, кто вступил в пирамиду позже.

Чаще всего мошенники заключают с жертвами договоры об изготовлении некоей продукции, которая на самом деле их не интересует.

«Принцип пирамид заключается в том, что те, кто пришел раньше, получает свое вознаграждение за счет тех, кто пришел позже, и в конце концов остается какой-то слой, который не получает ничего, потому что заканчивается количество таких людей или строители пирамид просто решают, что они уже денег достаточно заработали, пора эту деятельность прекращать и переводить средства на счета, которые недоступны для наших контролирующих органов», — сказал Беляев.