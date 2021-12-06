Экономист Беляев прокомментировал идею возвращать средства пострадавшим от мошенников

Экономист Михаил Беляев в разговоре с RT прокомментировал предложение возвращать деньги людям, пострадавшим от действий мошенников. С такой идеей выступил Центробанк РФ.

По нению экономиста, инициатива ЦБ в целом носит позитивный характер, однако осуществить ее не так просто.

«Во-первых, нужно понять, от каких мошенничеств он собирается защищать: участие в пирамидах, какие-то обманные действия банков по навязыванию кредитов и дополнительных условий, вторжение киберпреступников в счета, кража денег со счетов. Перечислять можно бесконечно», — сказал Беляев.

Он добавил, что зачастую действия мошенников маскируются под законные. Передача денег злоумышленникам выглядит как добровольные пожертвования. Кроме того, непонятно, из каких средств будут возвращаться деньги жертвам, считает Беляев.

«Как правило, когда мошенников ловят, у них уже никаких денег нет. Источник возврата непонятен», — сказал экономист.