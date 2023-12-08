Общество 08 декабря 2023, 14:17 Экономист Беляев посоветовал заранее купить икру и колбасы для новогоднего стола

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Цены на продукты обязательно вырастут к Новому году, выразил уверенность экономист Михаил Беляев. В связи с этим он посоветовал заранее приобрести некоторые товары, сообщил News.ru.

По словам эксперта, ощутимым будет подорожание цен на деликатесы, икру, рыбу и колбасы. А благодаря долгосрочному хранению их можно купить прямо сейчас, объяснил специалист.

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Он также рекомендовал продумать рациональную организацию праздничного стола, чтобы не выбрасывать лишние продукты.