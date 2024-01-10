Общество 10 января 2024, 13:26 Экономист Беляев посоветовал откладывать 10% от пенсии для накопления денег

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При желании пожилые люди способны делать накопления со своей пенсии, заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с «Москвой 24».

По его словам, практически от любого дохода можно откладывать 10%. Увеличить финансовую подушку позволят банковские вклады, отметил эксперт.

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Однако он посоветовал не связываться с организациями, которые гарантируют прибыль в кратчайшие сроки. Велика вероятность, что это мошенники.