Экономист Беляев поддержал решение снизить ставку по льготной ипотеке

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%. Это решение в разговоре с RT прокомментировал экономист Михаил Беляев.

Решение рассчитано на «широкие массы», сказал экономист. Людям будет проще приобрести жилье, что в конечном итоге важно для экономики, ведь строительство дает заказы на работу широкому спектру отраслей, создавая рабочие места. Снижение ставки по льготной ипотеке Беляев назвал «шагом вперед».

«И я думаю, что этот шаг не последний», — заключил экономист.