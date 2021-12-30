Экономист Беляев поддержал идею ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с RT прокомментировал предложение ввести налоговый вычет для граждан при покупке автомобиля. С такой идеей ранее выступил политолог Антон Орлов.

Такая мера поддержки может быть полезной, считает Беляев. Она поможет покупателям бюджетных авто. Кроме того, налоговые вычеты позволяют стимулировать работу экономического механизма.

«Чтобы население привыкало к тому, что в стране в финансовой сфере существуют определенные механизмы, которые дают им какие-то преимущества и возможности экономии, более рационального использования своих средств», — заключил эксперт.