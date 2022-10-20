Экономист Беляев назвал лучший способ делать накопления | 360°

Общество 20 октября 2022, 16:03 Экономист Беляев назвал лучший способ делать накопления Экономист Михаил Беляев посоветовал откладывать 10% от каждого дохода РИА «Новости»

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Многие россияне не откладывают деньги только потому, что не знают, как делать это правильно. В разговоре с Lenta.ru кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев посоветовал откладывать 10% с каждого поступления на карту.

Исследование, проведенное финансовым сервисом Platforma и маркетплейсом «Сравни», показало, что около 30% россиян не делают сбережения. Еще 33% опрошенных сообщили, что откладывают около трети от своего заработка, а 37% откладывают меньшие суммы.

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Если откладывать ровно 10% с каждой зарплаты, это не нанесет большого ущерба бюджету, но при этом позволит за непродолжительное время накопить достаточно крупную сумму, считает экономист Михаил Беляев. Он посоветовал относиться к накоплениям так же, как к обязательным расходам — например, налогам, покупке бензина, оплате коммунальных услуг.

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«Не стоит месяц тратить и сберегать, что осталось, сразу делаете этот взнос и живете на остаток денег», — объяснил экономист.