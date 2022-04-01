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    01 апреля 2022, 17:35

    Экономист Беляев назвал импортные товары, от которых Россия сможет отказаться

    Полина Гребенщикова

    Прекращение поставок импортных товаров имеет свои плюсы, поскольку открывает нишу для импортозамещения. Таким мнением с NEWS.ru поделился экономист Михаил Беляев.

    По словам экономиста, большого вреда на нанесет отказ от части второстепенных продовольственных товаров. У многих из них уже есть российские аналоги.

    «В промышленной зоне тяжелее переориентироваться на импортозамещение, там производственные циклы и деньги другие. В известной мере от автопрома можно от каких-то моделей отказаться, учитывая, что у нас есть отечественное производство, и надо бросить все силы туда, чтобы довести модели до образцов. Ну и от предметов роскоши», — сказал Беляев.