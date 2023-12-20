Общество 20 декабря 2023, 15:20 Экономист Беляев: кассы самообслуживания могут пробить покупку другого человека

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На кассе самообслуживания покупатель может случайно оплатить товары другого человека. Чем еще опасны такие аппараты, сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, человек может начать сканировать товары, а затем вернуться в торговый зал, чтобы взять что-либо еще. В этот момент другой покупатель станет пробивать продукты и оплатит уже не только свои товары.

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Кроме того, кассы самообслуживания часто зависают и выдают ошибки. Чтобы избежать переплаты, во время пользования такими аппаратами Беляев посоветовал быть особенно внимательными.