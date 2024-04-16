Общество 16 апреля 2024, 14:08 Экономист Бельчук: рыночная экономика предполагает банкротство

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Современная рыночная экономика предполагает такой неизбежный процесс, как банкротство. При этом обращение к нему способно упростить решение проблемы благодаря четким правилам, сообщил доктор экономических наук Александр Бельчук сайту RuNews24.ru.

«Нынешняя система не удовлетворяет многих. Она часто становится чрезмерно затратной и открывает пути для тех, кто может использовать ее в своих интересах», — подчеркнул эксперт.

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По его словам, это общая проблема системы гражданского права, которая используется в рыночной экономике.

Отмечается, что в первом квартале 2024-го количество внесудебных банкротств выросло в пять раз по сравнению с прошлым годом. Более половины из них были инициированы в отношении пенсионеров.