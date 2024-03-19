19 марта 2024, 16:59
Экономист Башмаков посоветовал отключать автоматы питания приборов с дежурным режимом
Доктор экономических наук Игорь Башмаков рассказал, как уменьшить траты на электричество, потребляемое техникой с дежурным режимом. Слова эксперта опубликовала Pravda.Ru.
Специалист отметил, что расход в данном случае составляет примерно от 1% до 5%. Так, телевизор со светящимся индикатором работы в любом случае потребляет небольшое количество энергии.
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В связи с этим Башмаков посоветовал отключать автоматы питания данных устройств перед выходом из дома.
Электричество
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