01 апреля 2024, 16:17
Экономист Бархота назвал выгодной стратегией размещение производства стройматериалов в Москве
Независимый экономист Андрей Бархота в беседе с ИА НСН прокомментировал слова Сергея Собянина о том, что объем производства стройматериалов в Москве увеличился на 6,2% в 2023 году.
Как пояснил эксперт, строительная индустрия в стране много лет подряд демонстрирует высокие темпы роста. Сейчас российская столица занимает лидирующие позиции в производстве технологичных стройматериалов и это достаточно выгодно с точки зрения стратегии.
Реклама
«Размещение производства стройматериалов в Москве — выгодная логистическая стратегия, поскольку наибольшие темпы строительства по-прежнему наблюдаются в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области», — добавил он.
Москва
Реклама
Реклама