Общество 01 апреля 2024, 16:17 Экономист Бархота назвал выгодной стратегией размещение производства стройматериалов в Москве

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Независимый экономист Андрей Бархота в беседе с ИА НСН прокомментировал слова Сергея Собянина о том, что объем производства стройматериалов в Москве увеличился на 6,2% в 2023 году.

Как пояснил эксперт, строительная индустрия в стране много лет подряд демонстрирует высокие темпы роста. Сейчас российская столица занимает лидирующие позиции в производстве технологичных стройматериалов и это достаточно выгодно с точки зрения стратегии.

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«Размещение производства стройматериалов в Москве — выгодная логистическая стратегия, поскольку наибольшие темпы строительства по-прежнему наблюдаются в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области», — добавил он.